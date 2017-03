Por outro lado, missão da Coréia do Sul é aguardada no estado. Porém, vinda depende de desembaraços políticos.

Aumentar a venda de carne suína para o Japão, esse é também um dos objetivos da missão de Santa Catarina que está em viagem para o país asiático. O grupo ficará no oriente até o dia 13 cumprindo uma extensa agenda. Esse grupo de empresários e políticos do estado é liderado pelo governador Raimundo Colombo.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta quinta-feira, dia dois, o secretário de estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, destaca que atualmente o Japão é o maior comprador e consumidor de carne de frango produzido no Brasil, em especial em Santa Catarina. "Eles também são um mercado importante para a carne suína, embora o volume vendido hoje para eles não seja elevado. Porém, é um mercado promissor para Santa Catarina.", afirma. Sopelsa não destaca os números do consumo de carne suína pelos japoneses, porém raciocina, "se eles comprassem de Santa Catarina, 10% daquilo que eles consomem em carne suína, seria um volume excepcional para o estado".

Porém, Sopelsa reconhece que o produto de Santa Catarina precisaria se adequar às exigências alimentares dos japoneses. "A nossa carne é bastante magra. Os japoneses preferem consumir uma carne com mais gordura entremeada e estamos trabalhando no melhoramento genético para atender essa exigência", diz.

De acordo com o Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, Santa Catarina vende hoje cerca de 20 mil toneladas de carne suína para o Japão, mas reconhece que, em função do potencial do mercado japonês, essa volume poderia ser de 100 mil toneladas.

Coréia do Sul

A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca aguarda a vinda de uma missão da Coréia do Sul para inspecionar as plantas frigoríficas para dar início aos embarques de carne suína para aquele país. Essa visita seria uma das últimas etapas antes da venda das primeiras cargas.

Após um adiamento no fim do ano passado, essa missão sul-coreana estava sendo aguardada para esse mês de março. "A Coréia do Sul enfrenta uma crise política e tão logo isso se resolva, a missão virá ao Brasil", explica o secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa.