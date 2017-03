A prefeita Catia Tessmann Reichert esteve na Agência de Desenvolvimento Regional, a ADR de Concórdia, na tarde da última quarta-feira, dia 02, para solicitar melhorias na SC-469, que é o principal acesso ao município de Alto Bela Vista. O trecho de 16 quilômetros apresenta várias falhas e buracos no asfalto. Ela conversou com o secretário executivo da ADR, Wagner Bee e encaminhou o pedido.

Os vereadores Claudia Petter Auler, Marcio Colla, Edson Hoffmann, do PSD e Élio Lohmann (PT), e a presidente da Câmara Rosicler Potrich Benincá (PSDB) participaram da reunião. “Solicitamos uma revitalização do trecho que vai do portal de entrada ao perímetro urbano. A situação está complicada, tanto para os motoristas de Alto Bela Vista, como para quem vem até ao município”, argumenta a prefeita. “Fomos bem recebidos pelo secretário e já estamos com uma agenda de visita em Florianópolis, para tratar do assunto na Secretaria de Estado de Infraestrutura”, conta ela.

O secretário relata que conhece a situação da rodovia e que já está trabalhando na busca de recursos para as melhorias. “Já estamos tratando do assunto com a prefeita e também já conversei com o secretário de Infraestrutura do Estado, Luiz Fernando Vampiro, para tentar agilizar o serviço. É interessante destacar que tivemos um volume concentrado de chuvas nos últimos tempos e isso prejudica a questão estrutural da obra, pois isso causa infiltrações e consequentemente os buracos”, comenta ele.

O secretário também diz que a revitalização pode demorar mais tempo, em função de que necessita de um projeto e um volume maior de recursos. Ele acredita que uma medida paliativa pode ser a solução mais breve. É importante destacar que a obra de revitalização demanda projeto, um volume bem maior de recursos, e isso demanda tempo. Então, caso necessário, entendemos que uma medida paliativa seja a mais viável para resolver os problemas em menor espaço de tempo”, observa Bee.