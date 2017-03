Inicia na próxima terça-feira, dia sete, o período de treinamentos da Seleção Catarinense de Voleibol Sub-20, em Concórdia. Os trabalhos serão realizados no ginásio da AABB, em Concórdia, até o próximo dia 11. O período servirá de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino, que será em Saquarema, no Rio de Janeiro, no período de 12 a 17 de março.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o técnico da Associação de Pais e Amigos do Voleibol de Concórdia, Apav, e técnico da Seleção Catarinense, Fabiano Girotto, destaca que esse será o momento histórico para o voleibol de Concórdia. "A nossa equipe é quatro vezes campeã, das últimas cinco edições, do campeonato estadual dessa categoria sub-20. É uma forma de premiar o voleibol concordiense que já viveu momentos de ouro".

A apresentação dos garotos da Apav será às 16h do próximo dia sete. Os treinamentos irão até o dia 11. A programação também incluirá um amistoso contra um selecionado adulto de Concórdia. A viagem para o Rio de Janeiro será no dia 12.

Conforme Fabiano Girotto, foram chamados atletas de Santa Catarina e que jogam por outros clubes do país.

Foram convocados os atletas:

Bruno Luis Dobkwski

Daniel Cagliari

Davi Luiz Durigon Pozzobon

Eduardo Gonçalves Simas

Hendreo Schwartz

João Pravato Neto

Leandro Geraldo Silveira

Leonardo Hardt Auzani

Luiz Felipe Meurer Bonilha

Paulo Sergio Carraro

Raphael Pupim Bochi