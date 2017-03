O Sicoob Crediauc iniciou dia 1º de fevereiro o roteiro de pré-assembleias com o objetivo de apresentar os resultados do ano de 2016. Já foram realizadas reuniões nos municípios de Paial, Alto Bela Vista, Arvoredo, Piratuba, Xavantina, Presidente Castello Branco e Lindóia do Sul. Até agora 2.888 cooperados participaram dos encontros. De acordo com a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, em 2016, cerca de 6.300 cooperados participaram das pré-assembleias. Para este ano, a expectativa é de que esse número avance para algo em torno de 8.000 participantes.

Até o dia 22 de fevereiro, as pré-assembleias tiveram início às 20h00. A partir do dia 6 de março, os encontros terão início a partir das 19h30, devido ao término do horário de verão. A Assembleia Homologatória será realizada dia 6 de abril com a participação dos delegados, no auditório Anselmo Antônio Hess, na sede da cooperativa. “A participação dos cooperados tem sido significativa. Se 2016 foi bom, 2017 está sendo ainda melhor. Estamos plenamente satisfeitos. São momentos fundamentais para tratarmos das questões relacionadas à Cooperativa. Historicamente, nossos cooperados têm dado uma resposta expressiva em nossas pré-assembleias", acrescenta Maria Luisa.

As pré-assembleias representam uma oportunidade de aproximação e integração. É o momento de apresentar as realizações de 2016 e manter um diálogo direto e transparente com os cooperados. Nos encontros, o Sicoob Crediauc tem apresentado números expressivos que são revertidos em benefícios ao quadro de cooperados. Nos últimos 5 anos, aproximadamente R$ 11 milhões foram depositados na conta corrente dos cooperados relativo juros ao capital social e resgate parcial de capital social. Além disso, no mesmo período, R$ 35 milhões de sobras liquidas foram integralizadas ao capital social dos cooperados.



CRONOGRAMA DE PRE ASSEMBLEIAS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2017

Início às 19h30

06/03/2017 – Segunda-feira Ipira



08/03/2017 – Quarta-feira Seara



13/03/2017 – Segunda-feira Peritiba



15/03/2017 – Quarta-feira Itá



20/03/2017 – Segunda-feira Ipumirim



22/03/2017 – Quarta-feira Arabutã



29/03/2017 – Quarta-feira Concórdia



06/04/2017 – Quinta-feira Homologatória com Delegados

(Fonte: Luis Henrique Rigon - Assessoria de Marketing do Sicoob Crediauc/Paulo Gonçalves - PG Comunicação)