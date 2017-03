Após retomar algumas obras de asfaltamento em ruas importantes que estavam paradas desde o ano passado, a Prefeitura de Seara licitou nesta semana o asfaltamento de três novas ruas.

As ruas licitadas foram; Aléssio Zandoná no bairro São João, Jacob Canale no centro da cidade e a rua Atílio Lazzari, localizada no bairro Bela Vista.

O valor total para os trabalhos de asfaltamento e drenagem pluvial será de aproximadamente R$ 430 mil.

Assim que a ordem de serviço for assinada, os trabalhos serão iniciados pela Terramax Construção e Obras, empresa vencedora da licitação.

Fonte - André Luiz / Ascom Prefeitura de Seara