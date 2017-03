Edital para a eleição do comando dos Bombeiros será lançado semana que vem

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia deve lançar na próxima semana o Edital para as eleições para a presidência da entidade. O pleito está marcado para o dia 27 desse mês. Conforme o documento, que será lançado, o prazo para a inscrição de chapas vai até o dia 24, uma sexta-feira. Qualquer pessoa da comunidade poderá lançar uma chapa, desde que atenda as prerrogativas estatutárias da associação. O mandato será de dois anos, a contar do mês de abril desse ano.