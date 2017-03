Uma serrinha de cortar ferro foi localizada em uma das celas do Presídio Regional de Concórdia durante trabalho de pente fino, realizado na tarde desta quinta-feira, dia dois. O artefato, de aproximadamente 10 centímetros, muito provavelmente foi utilizado para cortar a grade de três celas na ala dos presos do regime fechado para a tentativa de fuga de três apenados.

Conforme a direção da unidade prisional, agora um trabalho de investigação será aberto para descobrir como o artefato entrou no presídio.

Conforme informações já publicadas pela Rádio Aliança, agentes penitenciários frustraram a fuga de três detentos nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Os apenados estavam fora das celas no corredor da ala dos internos, quando foram abordados pelos servidores. Eles haviam saído das celas cortando as grades. O fato foi percebido um pouco antes do café da manhã ser servido.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o diretor do Presídio Regional de Concórdia, Rodrigo Pastore, destacou que os três apenados, que tentaram empreender fuga e confessaram a intenção, estão isolados. Ele diz que, mesmo serrando as grades das celas, eles teriam pelo menos mais três obstáculos, como a grade que separa as alas e a grade do solário, mais o perímetro físico do presídio para transpor para concretizar a fuga.

Desde o começo do ano, três fugas foram registradas. Todas elas foram de presos do regime semiaberto. Apenas um foi recapturado.