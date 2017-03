Saúde de Peritiba conta com novo odontólogo e nova médica

A Secretaria de Saúde de Peritiba contratou recentemente dois profissionais para o atendimento à população. Um odontólogo e uma médica clínica geral já estão atuando na Unidade de Saúde. Ambos repõem vagas abertas desde o início do ano.

Em janeiro um dos médicos que atendia em Peritiba deixou o município e a dentista era contratada por seletivo e o contrato foi encerrado. Agora, com as duas contratações, o quadro de atendimento está completo. “Em função destes contratempos tivemos um período curto sem estes profissionais, mas já conseguimos contratar e suprir a demanda. A equipe está completa para o atendimento à população e para as atividades que a gente desenvolve a partir dos programas de atenção básica”, comenta a secretária de Saúde de Peritiba, Eliani Mortari.

O dentista está atendendo por 40 horas semanais e a população pode fazer agendamento prévio. Já a médica atende por 20 horas semanais, trabalhando no período da tarde e as consultas são feitas por ordem de chegada ou por prioridade de atendimento, como idosos, gestantes ou casos de urgência.