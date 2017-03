Preocupado com a qualidade e o andamento dos trabalhos desenvolvidos pela empresa Trix Engenharia, responsável pela obra de esgotamento sanitário em Concórdia, o prefeito Rogério Pacheco e o vice, Edilson Massocco, convocaram os representantes da empresa, bem como da Casan, que contratou os serviços, para esclarecerem dúvidas quanto ao projeto e cronograma dos trabalhos. Pacheco já havia feito questionamentos sobre o trabalho da Trix ao diretor presidente da Casan, Valter Galina, na semana passada, quando esteve na capital do Estado. Como a execução da obra tem gerado várias reclamações da população, a Administração Municipal pretende acompanhar os trabalhos mais de perto, intensificando a fiscalização, mesmo que não faça parte do contrato, que envolve a Trix e a Casan. Além de ter acesso ao projeto, o Executivo também fará reuniões mensais com os responsáveis pela obra.

A maior preocupação está relacionada a demora da finalização – com a cobertura asfáltica – em alguns pontos, além da qualidade do serviço, já que vários problemas, como ondulações e afundamentos, são visíveis. Pacheco questionou sobre o material utilizado para o preenchimento dos buracos abertos para a colocação da tubulação. Os técnicos da Trix e da Casan afirmaram que conforme está no contrato, está sendo utilizado o pó de pedra, que é colocado para a base dos canos e depois uma camada acima da tubulação e que o preenchimento é finalizado com material retirado da própria escavação do buraco. Quanto ao período para a colocação da camada asfáltica, os técnicos da empresa explicaram que é necessário aguardar pelo menos por 15 dias para que o terreno faça sua acomodação natural, mesmo após a compactação mecânica da cobertura.

Massocco questionou quanto a demora nos trabalhos na rua Adílio Hilário Mutzemberg, no bairro Guilherme Reich. Segundo os técnicos, o serviço, que foi iniciado em dezembro de 2016, levou mais tempo por conta das rochas encontradas em boa parte da via. Mas que agora, depois de quase três meses, a rua deverá receber nova camada asfáltica – praticamente na totalidade - na semana que vem, já que os trabalhos foram finalizados na quarta-feira. Outra pergunta de Massocco se referiu aos equipamentos utilizados para compactar a cobertura dos buracos, pois visualizou o trabalho sendo realizado com a pá de uma retroescavadeira. A informação da empresa é de que está sendo utilizado um compactador mecânico.

O prazo para a execução desta primeira fase do projeto de esgotamento sanitário – parte que está no contrato da Trix – é fevereiro de 2018, totalizando 24 meses. Os técnicos estimam que o prazo seja extrapolado em dois meses, mas que estão trabalhando para cumprir o prazo. O trabalho está sendo executado com sete frentes de trabalho. Assim que finalizada esta primeira fase, o sistema entrará em funcionamento. A segunda parte depende de um novo processo licitatório. Esta primeira fase está orçada em R$ 40 milhões.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).