Na tarde de quinta-feira, 02, a PM foi acionada no Bairro Nossa Senhora da Salete, onde uma feminina havia sido agredida fisicamente por um masculino.

No local, a mulher A.S.T. (26 anos) informou que estava indo de carro juntamente com seu marido J.V.F. (27 anos) até o Fórum, quando começaram a discutir no interior do veículo e foi agredida fisicamente.

Já J.V.F. informou que sua ex-esposa puxou o volante, tentando provocar um acidente e quando estacionou o veículo a mesma saiu gritando dizendo que ele havia agredido a mesma. Ambos foram conduzidos até a DPCAMI.