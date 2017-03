As obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Concórdia alcançaram 32% de conclusão total dos trabalhos. O serviço, iniciado no ano passado, consiste nesse momento na colocação da rede coletora e dos emissários. A previsão de entrega total da obra está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2018. O investimento total ultrapassa os R$ 40 milhões.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta sexta-feira, dia três, o engenheiro sanitarista e fiscal da Casan em Concórdia, Christian Marchese, destaca que as obras estão dentro dos prazos que estão sendo cobrados do consórcio vencedor e seguem conforme o planejado. Até o momento, 45% da rede coletora já foi instalada e 87% dos emissários também já estão colocados. "Ainda nos próximos meses vamos fazer as ligações para a caixa que fica defronte a cada imóvel. Vamos construir duas estações elevatórias e uma estação de tratamento, em Linha Santa Catarina", explica Marchese.

O fiscal ressalta que, mesmo estando dentro do cronograma, a execução dos trabalhos também são revestidos de algumas dificuldades, como a topografia, condição do tempo e a presença de muitas rochas no subsolo, durante as escavações. "Temos sete frentes de trabalho e em todas elas está sendo feita a detonação de rochas", ilustra.

De acordo com Christian Marchesan, os trabalhos estão concentrados nos bairros e a última etapa será feita no centro de Concórdia, local de maior movimento, o que vai demandar um manejo no fluxo de veículos.