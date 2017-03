Concórdia Atlético Clube segue com a venda do sócio-torcedor

O Concórdia Atlético Clube segue com o trabalho de comercialização do plano sócio-torcedor. O objetivo, a exemplo de anos anteriores, é proporcionar vantagens e facilidades para o público torcedor. Outro objetivo é proporcionar uma fonte de receita a mais para o clube.

Em entrevista ao Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia três, o presidente do Concórdia Atlético Clube, Jonas Guzzatto, destaca que nesse ano o clube está adotando um modelo semelhante ao que a Chapecoense usa. Além das vantagens para assistir os jogos do Concórdia em casa durante esse ano, o portador terá descontos em locais conveniados, que abrange vários estabelecimentos comerciais.

O plano está sendo comercializado com os integrantes da direção do CAC. Conforme Guzzatto, além da vantagem para o torcedor, o plano também garante uma receita mensal para o clube. "O clube em todos os meses do ano tem despesas fixas, que precisam ser pagas e isso ajuda", explica Guzzatto.

Para o presidente do Concórdia Atlético Clube, a Capital do Trabalho tem um potencial para arregimentar de dois a três mil sócios-torcedores com o passar do tempo.