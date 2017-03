Bandidos furtam e reviram as casas das vítimas

Na última quinta-feira, dia 02, uma residência foi assaltada. O fato foi registrado na madrugada e de acordo com a vítima, que mora sozinha, três bandidos armados a amarraram, agrediram com coronhadas e ainda queimaram uma camiseta próximo aos pés, para fazer com que ela entregasse dinheiro. Além de uma TV, um DVD e alimentos, os ladrões levaram R$ 400,00. Nesta sexta-feira, dia 03, novas informações dão conta de que mais residências foram invadidas e provavelmente na mesma noite ou na madrugada.

Segundo o relato de uma das vítimas que teve a casa arrombada na mesma região, os ladrões levaram notebooks, TVs, alimentos, ferramentas, equipamentos de pesca, espingarda de pressão, roupas, calçados e outros objetos.

Ainda de acordo com a vítima, que prefere não se identificar, os assaltos acontecem na região há cerca de um ano. Segundo ela, um sítio que conta com quatro casas, teve três delas arrombadas na mesma noite do registro de furto, noticiado pela imprensa. Ela ainda registra que só em sua casa, ladrões entraram mais de 10 vezes, e que além de roubar, eles reviram o imóvel.