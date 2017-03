O dia 31 de março marca o aniversário de 25 anos de emancipação do município de Arabutã. O outrora povoado chamado de Pipoca, que depois foi colonizado por alemães e já foi denominado Nova Germânia e, durante o período da Segunda Guerra, Mauá, cresceu e transformou-se em uma cidade de povo hospitaleiro e que busca o progresso pelo trabalho conservando uma rica história.

Para marcar a comemoração do jubileu de prata uma programação envolvendo várias entidades e comunidades foi desenvolvida. “Nosso município, apesar de estar entre os mais novos da região tem um grande potencial. Mas, principalmente, o que temos de melhor é o nosso povo que ajudou a fazer e ainda faz a história de Arabutã sempre de forma ordeira mantendo os valores de uma sociedade justa e que se desenvolve em harmonia”, afirma a prefeita Leani Kapp Schmitt.

No próximo domingo, a festa anual da Sociedade Boa Vontade de Linha Fazendinha abre a programação. Dia oito, quarta-feira, começa o campeonato municipal de bocha Raffa Vollo Taça Viveiro Flores Concórdia. No sábado, dia 11, acontece a final do campeonato interno de futebol suíço em Linha Paraíso.

Para o domingo, dia 12, a programação inclui a festa da Igreja Católica de Nova Estrela com almoço à base de carne suína na SER Estrelense. Na sede do município o Hospital Osvaldo Cruz promove macarronada com galeto ao meio dia na SERC 25 de Julho. Antes disso, a partir das 10h acontece o primeiro encontro do Fusca Clube Arabutã com exposição e desfile de Fuscas e derivados. A partir das 13h, também no domingo, será realizada a primeira rodada do Campeonato Municipal de Pênaltis Taça Tornearia Arabutã no campo da SERC 25 de Julho.

No dia 18 de março, a segunda rodada do torneio de pênaltis será disputada na SER Estrelense em Nova Estrela. O dia 19, domingo, traz outro evento inédito. O Grupo Tropeiros de Arabutã promove a primeira cavalgada que terá saída na comunidade de Linha Progresso, onde haverá almoço ao meio-dia.

A terceira rodada do Campeonato Municipal de Pênaltis acontece no dia 25 na SER 3 de Maio em Canhada Grande e no dia 26 faz parte da programação a festa da comunidade de Linha Capitão. Na sexta-feira, dia 31, é comemorado o aniversário do município com feriado municipal. “Nosso feriado é na sexta, porém optamos por fazer uma extensa programação no sábado, possibilitando que mais pessoas possam participar dos eventos”, destaca a prefeita.

A programação do dia primeiro de abril começa com a final do Campeonato Municipal de Pênaltis, Taça Tornearia Arabutã, na SERC 25 de Julho. A partir das 14 horas começam os eventos alusivos aos 25 anos em frente ao clube com exposição de carros antigos e o Primeiro Encontro de Bandas e Fanfarras. A partir das 20h acontece o corte da cuca e da tripa grossa de 25 metros e logo após baile animado pela Banda Munique. No dia dois de abril, domingo, o encontro de grupos de danças germânicas Sonnenstrahl Fest, realizado na SERC 25 de julho, integra a programação que será fechada com a festa dos Bombeiros onde será servida macarronada com galeto em Nova Estrela.

Arabutã foi distrito de Concórdia no período de 1938 a 1991, quando, no dia 31 de março foi votado o plebiscito da emancipação. De acordo com o IBGE a população estimada em 2016 era de 4.278 habitantes.

Fonte - Paulo Vinícius Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã