A Polícia Militar de Seara atendeu na tarde desta sexta-feira, 03, ocorrência de furto de um celular registrado no Supermercado Superbom, localizado no Bairro Industrial, em Seara. Após relato da vítima, a guarnição localizou D.F.Z., 33 anos, ainda dentro do estabelecimento.



Com auxílio das câmeras de videomonitoramento do local, o aparelho celular Samsung foi localizado dentro de uma caixa. O autor confirmou a autoria e foi preso em flagrante. O celular foi devolvido ao proprietário. O autor e as imagens das câmeras foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Seara para procedimentos cabíveis.

Informações - PM Seara