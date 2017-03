Bombeiros de várias cidades da região se mobilizaram para combater as chamas.

Fábrica de móveis é consumida por incêndio em município do Oeste

O fogo que atingiu uma fábrica de móveis no município de Sul Brasil, 85 quilômetros ao Oeste de Chapecó, destruiu pelo menos metade da estrutura na manhã deste sábado, dia 4. Guarnições do Corpo de Bombeiros de várias cidades da região foram mobilizadas para combater as chamas, iniciadas por volta das 6 horas.

O incêndio se alastrou por um galpão da empresa Meneghetti Móveis, que tem 12 mil metros quadrados de área construída. Segundo a Rede Peperi, ao todo, cinco viaturas de bombeiros de Maravilha, Pinhalzinho, Modelo e Saudades foram empenhadas para a ocorrência.

A empresa é a maior do município, com menos de três mil habitantes, e oferece cerca de 160 vagas de trabalho. As chamas foram controladas por volta das 9h30 da manhã, mas mais dois dias para o rescaldo e resfriamento ainda serão necessários.

Uma vistoria deverá ser realizada por uma equipe técnica para investigar como o fogo surgiu. Apesar dos prejuízos materiais, na houve feridos.

(Fonte: Portal Oeste Mais).