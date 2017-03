Desafio do 20º Batalhão de Polícia Militar na Travessia do Lago de Itá

Na manhã desta sexta-feira, 03, policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20º BPM/Fron) realizaram a travessia aquática no Lago da Usina Hidrelétrica de Itá.

Inicialmente o aspirante a Oficial Thiago Zuanazzi repassou instruções sobre primeiros socorros e noções básicas de salvamento aquático.

Em seguida, os policiais militares, realizaram a travessia do lago, cada qual no seu ritmo, num percurso total de natação de 650 metros sendo que a maioria dos policias realizou a travessia de ida e volta totalizando 1300 metros.

O evento com contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Concórdia, que estiveram presentes com uma embarcação garantindo a segurança dos participantes.

O objetivo do treinamento é o aperfeiçoamento dos policiais militares, para que estejam aptos a atuarem em situações dessa natureza e ainda estimular a superação de limites, sempre incentivando a prática de atividades esportivas e o companheirismo.