Técnico Serginho avaliou os inscritos nas categorias Sub 18 e Sub 20

Os trabalhos de 2017 da AEP Termas de Piratuba Futsal iniciaram neste sábado, dia 04. Quem também iniciou as atividades no município foi o ex-técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Serginho Schiochet, que agora comanda a equipe da cidade turística. A primeira tarefa do ano foi o “peneirão”, que avaliou mais de 150 atletas das categorias Sub 18 e Sub 20.

De acordo com o presidente da AEP, Tarcisio Guilherme Wolfart Silva, as inscrições superaram as expectativas. “Sabíamos que a gurizada viria, pois é um teste com o Serginho, referência no Futsal do país e do mundo, porém não aguardávamos tantos atletas. O resultado foi muito positivo, muitos atletas querendo participar do nosso projeto”, conta ele. “Além de jovens de Piratuba e de municípios vizinhos, também recebemos atletas de várias regiões de SC e de outros estados, como RS e PR”, destacou.

Os aprovados pelos critérios do técnico começam a treinar na próxima semana. A diretoria ainda avalia a possibilidades de mais testes. “Tem muitos garotos bons aqui, mas vamos ficar com 15 de cada categoria, então, talvez mais tarde a gente faça uma nova chamada. Também teremos testes futuros para outras categorias”, adianta o presidente.

Visibilidade: O dia de testes não recebeu apenas atletas. Professores, técnicos de futsal de outros municípios, autoridades municipais e muitos pais acompanharam o “peneirão” da AEP. De acordo com informações da diretoria, o projeto e a ideia do clube em apostar nas categorias de base foi bastante elogiada.