Após meses consecutivos de saldo negativo, janeiro de 2017 fica no azul com 50 vagas de trabalho criadas.

Depois de vários meses com saldo negativo, o município de Concórdia ficou no azul em janeiro na geração de empregos. O levantamento é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. No primeiro mês de 2017, a Capital do Trabalho teve um saldo positivo de 50 postos de trabalho. Foram 884 contratações e 834 demissões.

O setor de serviços foi o que apresentou o maior montante de admissões, com 281. Porém, o maior saldo é da indústria da transformação, com 55 postos. Por outro lado, o setor do comércio apresentou um saldo negativo de 55 vagas, com 167 contratações e 222 demissões.

Mesmo estando positivo neste começo de ano, conforme o Caged, o saldo negativo dos últimos 12 meses é de 480 postos. Com 10.219 contratações e 10,699 demissões.