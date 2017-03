O Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o Samu de Concórdia, atendeu a 133 ocorrências durante o mês de fevereiro de 2017. A informação consta do relatório mensal que é divulgado pelo serviço.

Desse montante, os casos clínicos foram os que tiveram o maior registro com um total de 94./ Em seguida vem os de traumas com 17 atendimentos. Psiquiátrico segue com quatro; obstétrico e pediátrico com seis cada um. O Samu de Concórdia também registrou um trote, quatro desistências e um óbito nos 28 dias do mês de fevereiro.