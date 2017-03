O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani atenderam 60 ocorrências durante o mês de fevereiro de 2017. A informação consta no relatório publicado na última semana. Dessas, 62 pessoas foram atendidas.

Conforme o balanço, o maior registro foi no centro de Irani, com 12 ocorrências. Também houve 10 registros no interior e sete no bairro Nossa Senhora Aparecida.

No segundo mês do ano, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado em sete oportunidades para atendimento em acidente de trânsito, com atendimento a 13 pessoas.