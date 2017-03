Os Bombeiros Voluntários de Concórdia e o SAMU atenderam pai e filho, ocupantes de um Ford/Focus, placas do município, que saiu da pista e capotou na estrada geral da comunidade de Sede Brum, na tarde deste domingo, dia 05. O acidente aconteceu por volta das 15:30h. O jovem de 19 anos que conduzia o carro teve suspeita de lesão na clavícula e teve fraturas na cabeça. Já o pai, sentia dores nas costas e teve um corte no pé esquerdo. Ambos foram encaminhados para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco.

De acordo com as informações repassadas aos bombeiros, o motorista se perdeu em uma curva, ao se deparar com um veículo que fazia o sentido contrário. Ele perdeu o controle do Focus, saiu da pista e tombou, parando em uma roça. Pai e filho foram arremessados para fora do carro.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local para fazer o levantamento das informações do acidente.