Fato foi registrado na noite do último domingo no Bairro Itaíba

Os Bombeiros Voluntários e a Polícia Militar foram acionados na noite de domingo, 05, às 21:30h, para atender a um homem atingido por uma faca. A vítima estava caída em sua residência no Bairro Itaíba com ferimentos na região do abômen e no pescoço. A faca ainda estava alojada próxima ao pescoço.

O homem mora na parte de baixo de uma casa de dois pavimentos e de acordo com as informações repassadas pelos vizinhos, à polícia, eles ouviram gemidos e decidiram conferir. Imediatemente informaram os bombeiros, que fizeram o atendimento e conduziram a vítima ao Hospital São Francisco.

A polícia ainda não tem todas as informações sobre o caso, mas vai investigar o fato, que pode se tratar de uma tentativa de suicídio.