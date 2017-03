A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo que havia sido furtado, em Concórdia. O fato foi registrado na noite do domingo, dia cinco, defronte ao posto em Cachimbo.

Trata-se de um VW Amarok, que tinha registra de furto/roubo em Porto Alegre. O fato foi descoberto durante vistoria através da documentação do veículo. Também foram localizados sinais de que o carro foi clonado, ou seja, circulando com palcas de outro veículo com as mesmas características, com placas de Porto Belo/SC.

Conforme a PRF, Um homem de 35 anos se apresentou na unidade operacional de Concórdia dizendo ser o proprietário da Amarok. Porém não soube dizer de quem teria comprado o veículo. Diante dos fatos, ele e a motorista do veículo, de 27 anos, foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Concórdia.