A Polícia Militar prendeu neste domingo, dia 5, um homem suspeito de fornecer armas e munições para criminosos de vários municípios do Oeste. O jovem, de 24 anos, foi encontrado escondido na casa da namorada, no Bairro Santa Luzia em Chapecó.



Após ser detido, ele confessou às autoridades que tinha um rifle em casa, no município de Coronel Freitas. A PM foi até a residência e localizou um verdadeiro arsenal.



Segundo a polícia, o homem relatou ser o proprietário de todas as armas e munições encontradas. Todo o material foi encaminhado junto com ele para a delegacia de Chapecó.



Armas e munições apreendidas:



- 1 rifle calibre 22, marca CBC, com luneta e silenciador;

- 180 espoletas de calibre 38;

- 294 projéteis de calibre 38;

- 153 munições intactas de calibre 38;

- 11 cápsulas de calibre 38;

- 7 cápsulas de calibre 32;

- 1 máquina completa de recarga;

- 1 revólver marca Taurus, calibre 38, com capacidade para 6 munições;

- 5 munições de calibre 28;

- 2 cápsulas de calibre 16;

- 3 munições intactas de calibre 22;

- Chumbos de diversos calibres, pesando aproximadamente 2,4 kg;

- 20 balotes de diversos calibres.

(Fonte: Oeste Mais).