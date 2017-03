Programação será realizada em parceria com entidades. Foto Olíria Weber Locatelli

Município completa 28 anos no mês de abril

Lindóia do Sul define programação de aniversário

A Administração Municipal de Lindóia do Sul definiu a programação do 28º aniversário de emancipação político-administrativo do município, que será comemorado no dia 26 de abril.

A programação iniciará no dia 21 de abril, com baile de escolha da rainha e princesas jovem e idosa. No dia 26 será feriado. Dias 27,28 e 29 ocorre o Festival Municipal e Regional da Canção.

No dia 29 e 30 acontece a feira multissetorial, com exposição do comércio, indústria, prestadores de serviços e mostra de animais. Durante os dias de comemorações, haverá eventos paralelos e atrativos diversos.

A Administração Municipal se reuniu com todas as entidades do município para firmar convênio para auxiliar na organização e realização dos eventos.

Fonte: Olíria Weber Locatelli / Ascom Prefeitura de Lindóia do Sul