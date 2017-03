Frentes de trabalho do esgotamento sanitário entram em novas ruas nesta semana

As frentes de trabalho do serviço de colocação do sistema de esgotamento sanitário de Concórdia vão entrar em novas ruas nesta semana.

De acordo com o consórcio Trix-Infracon, os trabalhos serão realizados nas ruas Antônio Merlo Filho, Das Tulipas, Júlio da Costa Neves, Luiz Morelatto e lado oposto da rua Itália.

Também haverá continuação na Pedro Hermes, Júlio Moritz, Leonel Mosele e ligações na Ernesto Olmi e Canadá.

Também haverá a pavimentação de trechos da 29 de Julho, possivelmente na Adílio Mützemberg, Valdomiro Colombo.

Também haverá a continuação da colocação do emissário da 29 de Julho.