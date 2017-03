A Confederação Brasileira de Voleibol divulgou a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro de Seleções, Divisão Especial, Sub-20 Masculino. A competição inicia na próxima semana em Saquarema, Rio de Janeiro. A equipe de Santa Catarina inicia a preparação nesta terça-feira, dia sete, em Concórdia, no Ginásio da AABB.

A equipe de Santa Catarina ficou na chave A, com Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Sergipe.

A estreia é contra o Rio Grande do Sul, no dia 13, às 13h. No dia 14, os adversários serão o Rio de Janeiro, às 17h30./ A primeira fase vai ser fechada no dia 15 de março, com o confronto contra Sergipe, às 14h30.