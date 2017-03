Com o objetivo de atender demandas das secretarias de Agricultura, Urbanismo e Obras, Transportes e Desenvolvimento Econômico e Turismo, a Administração Municipal de Concórdia homologou no dia 24 de fevereiro, o processo licitatório, que fez registro de preços para a contratação de horas/máquina. No total são 7.590 horas, que poderão ser utilizadas durante os próximos 12 meses. O valor total das contratações, que contempla cinco empresas diferentes, é de R$ 997.620,00.

Estão contempladas neste pacote horas de serviço de guindaste, com cesta e com munk, trator de esteiras, mini escavadeira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira/pá carregadeira e caminhão truck traçado. O prefeito Rogério Luciano Pacheco destaca que o objetivo da contratação das horas/máquina é atender toda a demanda reprimida de trabalhos nas estradas rurais, acesso a propriedades e transporte da calcário e cascalho. “Tem muito trabalho aguardando pelas máquinas e a licitação possibilita o atendimento a estas prioridades.

As empresas homologadas são a Auto Socorro e Guindastes Broetto ME (com 180 horas num total de R$ 40.400,00), Cervy Eireli – EPP (com 1.620 horas num total de R$ 290.360,00), D.L Transportes Rodoviário Ltda EPP (com 370 horas num total de R$ 100.250,00), FDR terraplanagem Eireli ME (com 3.700 horas num total de R$ 277.650,00) e Savoldi Terraplanagem Eireli ME (com 1.720 horas num total de 288.960,00).

Uma nova licitação para a contratação de outros seis itens, não contemplados neste primeiro processo licitatório, irá ocorrer no dia 17 de março. O processo envolverá o registro de preços de 5.170 horas para trator de esteiras, caminhão truck traçado, motoniveladora, caminhão caçamba traçado e rolo compactador. Também farão parte do processo, a prestação de serviço em quilometragem para transporte de cascalho ou calcário, num total de 15 mil quilômetros.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).