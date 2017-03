Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta segunda-feira em Peritiba. Ele é suspeito de tráfico de entorpecentes e de acordo com as investigações da Polícia Civil, estaria agindo no interior do município, em uma priopriedade em Linha das Palmeiras. O trabalho investigativo culminou em uma operação que envolveu as Polícias Civil e Militar de Peritiba, PM de Alto Bela Vista e Canil de Concórdia. Os policiais encontraram com o suspeito de iniciais L.G, duas buchas de cocaína.

O reponsável pela Delegacia de políca de peritiba, Eraldio Simon, relatou que o trabalho de investigação apurou que só no final de semana, cerca de 100 pessoas teriam passado pel propriedade onde reside L.G, para comprar drogas. Várias testemunhas foram ouvidas.

O suspeito já tem passagem pela polícia, por possível participação em furtos de mercados em Concórdia. Ele foi conduzido a central de Polícia de Concórdia. Agora ele poderá responder por tráfico de drogas e ainda, aliciamento de menor, pois a polícia cosntatou que uma menor de 16 anos vive com ele na residência, sem o consentimento dos pais.