Um motociclista ficou com fratura exposta na perna esquerda e torção no pé esquerdo uma colisão envolvendo moto e carro. O fato foi registrado no começo da noite desta segunda-feira, dia seis, na Tancredo Neves, no bairro São Cristóvão, em Concórdia. O acidente envolveu uma motocicleta Honda e um VW Fox, placas de Concórdia.

Conforme informações, o veículo fazia o sentido BR 153. Quando foi acessar uma estrada de chão que fica à esquerda, o motorista não teria percebido a motocicleta que fazia o sentido contrário. A frente do carro ficou bastante avariada.

O condutor da motor, identificado pelas iniciais M.R, de 32 anos, foi levado para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.