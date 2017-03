O Batalhão de Polícia Militar de Concórdia será sede de uma das turmas para a formação de novos soldados para a corporação. A informação foi confirmada na tarde da segunda-feira, dia seis, pelo comando geral da PM. As aulas devem iniciar no mês de maio e se estender até dezembro. Trinta alunos serão alocados para a turma de Concórdia. Desse montante, 13 devem ser de mulheres.

Em entrevista ao jornalismo da Aliança, o tenente-coronel, Sérgio Vargas, comandante da PM na região, comemorou esse feito. "O comando recebe com alegra essa notícia. Já havia uma expectativa de Concórdia poderia receber essa turma e ter essa definição do comando geral", destaca. Conforme Vargas, os candidatos estão passando por exames antes de serem destinados para as turmas de formação.

Ao todo, serão 1,084 candidatos aprovados em Concurso Público da Polícia Militar que foram chamados pelo Governador Raimundo Colombo. O objetivo é aumentar o contingente de policias em todo o estado. Um dos motivos desse chamado se deve a escalada da violência e da criminalidade em Santa Catarina.