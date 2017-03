Aconteceu sábado, dia 4 de março, a primeira Etapa do Campeonato Catarinense de Open Boxe 2017, na Rua Coberta de Concórdia. Evento realizado pela Federação Catarinense de Boxe com idealização do professor Éderson Tabaczinski (Éder Taba) da Academia Evolution Team, contou com grandes equipes dos Estados de Santa Catarina e Paraná.

O evento contou com cinco lutas de atletas da academia Evolution de Concórdia, uma apresentação com atletas mirins de oito anos de idade e outras quatro luta oficiais já valendo para a pontuação do Campeonato Estadual. Segundo o treinador Éder Taba foi um espetáculo o evento com público e resultados. “Tivemos grandes lutas com resultados bem positivos, a primeira foi do Pedro e Matheus, nossos alunos mirins de apenas oito e nove anos de idade, deram uma aula de técnica e coragem, encheram os olhos de muitos que estavam na platéia, em seguida lutou o atleta Rafael Bender campeão do Cinturão de Ouro 2016, e atleta convocado para a Seleção Brasileira Cadete, que fez uma luta muito técnica e taticamente perfeita, conseguiu a vitória em cima do atleta de Balneário Camboriu por decisão unânime, tendo como escolha a melhor luta da competição. Tivemos a luta do Matheus Amaral Campeão Sul-Brasileiro de Boxe e bi-campeão catarinense vencendo por decisão unânime depois de uma interrupção da luta, essa causada por uma lesão na cabeça, porém mesmo terminando no segundo round levou a torcida a loucura lhe dando muito apoio. Já a luta do atleta Carlos de Passo Fundo que lutou por nossa equipe foi uma grande luta contra um atleta campeão Catarinense de Joinville, perdeu por pontos , tivemos como última luta da noite peso pesado acima de 91 kg, a luta do Léo, estreando na Nobre Arte fazendo sua primeira luta, onde se doou muito, perdeu por pontos, mas com potencial pra vencer o adversário vindo da cidade de Chapecó”, destaca.

Segundo o professor e organizador Éder Taba tudo foi possível devido a prefeitura municipal acreditar no esporte e todos os patrocinadores apoiarem o evento, só assim conseguiu realizar um evento de grande porte chegando num patamar e nível nacional. “Tivemos um número de público muito bom, que viram como é realizado o treinamento e eventos de boxe, tivemos uma arrecadação de mais de 300 kg de alimentos os quais doamos para o Recanto do Idoso, algo que fazemos sempre quando temos a etapa do Campeonato aqui no município”, conclui.

(Fonte: Janaina Moura/Especial)