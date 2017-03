Acidente foi na Linha Serraria, interior do município, no fim da manhã de terça-feira, dia sete.

Veículo capota no interior de Piratuba

Um Fiat Uno com placas de Capinzal capotou depois de saída de pista no final da manhã desta terça-feira, dia 07, na SC-390, no interior de Piratuba.

O acidente aconteceu na comunidade de Linha Serraria e mobilizou o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, sendo constatado que a condutora, que não teve a identidade revelada, sofreu escoriações leves e dispensou condução ao hospital.

O veículo que teve danos materiais de grande monta não possui seguro.

(Fonte: Rádio Capinzal).